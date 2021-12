Des bus trop polluant pour la Belgique en circulation au Maroc

Alors que les normes antipollutions en Europe sont de plus en plus strictes, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) a été contrainte de se séparer de 179 bus, qui ne pouvaient plus polluer dans la zone basses émissions bruxelloise depuis janvier 2020. Ces bus, estimés dangereux pour l’environnement et la santé n’ont cependant pas trouvé leur retraite à la casse. Plutôt, ils ont simplement trouvé une nouvelle jeunesse au Maroc, rapporte Sudinfo.

Les bus diesel de la Stib ont été photographiés récemment à Oujda et Berkane, vraisemblablement des bus aux normes euro3 selon les journalistes. Pour rappel, cette norme concerne les véhicules immatriculés entre 2001 et 2006 rejetant jusqu’à 5 g/km d’oxydes d’azote (NOx), 40 fois plus toxique que le monoxyde de carbone (CO). Les mêmes véhicules aux normes euro6 ne peuvent, depuis 2012, pas rejeter plus de 0,4 g/km.

Une source de Sudinfo à la Stib a commenté, inquiète. «Si ces vieux bus sont trop polluants pour rouler dans la capitale de l’Europe, pourquoi peuvent-ils continuer à polluer ailleurs sur la planète, et notamment en Afrique du Nord ?», s'est-elle interrogée.