Ministère de la Santé : Le comité scientifique n’a émis aucune recommandation sur l’ouverture des frontières

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a démenti ce mercredi les informations qui ont circulé dans la journée sur les recommandations du comité scientifique et technique de la Covid-19 concernant la réouverture partielle des frontières marocaines, affirmant que «cette nouvelle est fausse et sans fondement».

Dans son communiqué, le ministère rappelle d’ailleurs que la possibilité d'une rechute épidémiologique reste possible compte tenu de la situation épidémiologique mondiale et de l'émergence du variant Omicron.

Dans une déclaration à Yabiladi, le professeur Saïd Al-Mutawakil, membre du comité scientifique de suivi de la Covid-19, a déclaré que «les recommandations faites par le comité sont générales d'après les données épidémiologiques au Maroc et hors du Maroc, ainsi que d'ordre général en ce qui concerne les procédures», ajoutant que les recommandations qui ont été présentées aujourd'hui «vont dans le sens espéré et sont très ouvertes».

Pour rappel, les frontières aériennes marocaines sont fermées depuis le lundi 29 novembre à 23h59 pour une durée de deux semaines afin de «préserver les acquis réalisés en matière de lutte contre le Covid-19» face à la menace du variant Omicron.

Le scientifique américain Anthony Fauci avait déclaré mardi à l’AFP que les premières indications suggèrent que le variant Omicron n’est pas pire que les souches précédentes, et peut-être même plus léger malgré ses mutations qui le rendent «hautement transmissible».