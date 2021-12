Casablanca : Protocole d’accord pour faciliter l'accès des PME au marché des capitaux

Les représentants de l'AMMC, la Bourse de Casablanca, l’APSB et Maroclear. / DR

Un protocole d'accord pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) au marché des capitaux a été signé ce mercredi à Casablanca par la présidente de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), Nezha Hayat, le président du conseil d'administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad, le président de l’Association professionnelle des sociétés de bourse, Younes Sekkat et le PDG de Maroclear, Fathia Bennis.

Cette offre porte, entre autre, sur la réduction du coût d'accès au marché alternatif dédié aux PME, en accordant une réduction de 50% sur les commissions de ces institutions, et sur l'optimisation des procédures d'accès au marché, notamment par la mise en place d'un guichet unique au niveau de l'AMMC pour centraliser les démarches administratives et l’instauration d'un dispositif de formation et d'accompagnement des PME souhaitant lever des financements sur le marché des capitaux.

À cette occasion, Mme Hayat a indiqué que le marché des capitaux offre plusieurs solutions de financement alternatives que les PME peuvent utiliser pour optimiser leurs structures financières et lever des financements à des conditions avantageuses.

Les PME «ne recourent pas suffisamment au marché», a-t-elle déploré, citant des freins tels que le coût d'accès, la complexité du processus d'accès, ou encore le manque d'informations sur les différentes opportunités. Le protocole d'accord signé aujourd'hui vise à répondre à ces préoccupations, a-t-elle souligné.

L'offre évolutive sera enrichie grâce à l'écoute continue des besoins des PME et à l'intégration progressive d'autres parties prenantes qui pourront apporter des contributions additionnelles.

De son côté, M. Mokdad a rappelé le poids prépondérant des PME au niveau de l’économie nationale, notant que leur compétitivité et pérennité est tributaire principalement de leur capacité de lever des financements en faveur de leur développement. Cet accord qui contribue à la dynamisation des marchés des capitaux est «une nouvelle preuve de notre volonté de faire de notre marché un outil efficace qui joue son rôle dans l'accompagnement de la dynamique économique».