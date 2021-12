Hydrogène vert : L'IRESEN, l’UM6P et l'OCP créent une plateforme dédiée à la R&D

Un accord-cadre de coopération portant sur la mise en place de la plateforme technologique «Green H2A» dédiée à la R&D et à l'innovation dans la filière de l'hydrogène vert et ses applications (Power-To-X : PtX), a été signé au campus de Benguérir de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), entre l’Institut de recherche en énergie solaire et en énergies nouvelles (IRESEN), l’UM6P et le Groupe OCP.

Cette infrastructure, la première à l’échelle africaine, a pour ambition de jouer un rôle majeur dans le déploiement industriel de la filière de l’hydrogène vert et de ses applications au Maroc, indique un communiqué, notant qu'elle permettra aussi d’investiguer, de tester, de démontrer, d'adapter au contexte local, et de mettre à l’échelle les technologies innovantes de ce secteur porteur du futur.

La plateforme accompagnera le monde académique et socio-économique et contribuera à l’émergence de la filière à travers notamment, une exploration du potentiel et des opportunités R&DI et industrielles de la filière PtX pour le Maroc, en développant des projets pilotes et de démonstration à une échelle préindustrielle, un soutien technologique et d’aide à la décision aux politiques publiques et aux industriels nationaux et internationaux, en particulier sur le volet normatif et de certification.

Elle permettra aussi une production de savoirs et de savoir-faire, à travers le transfert de technologie et de propriété intellectuelle, une offre de formation, à l’état de l’art, pour le renforcement des capacités et le développement d’un capital humain à forte valeur ajoutée.

Il est à noter que l’un des premiers projets de la plateforme Green H2A est un pilote préindustriel de production de 4 tonnes par jour d’ammoniac vert, équipé d’une capacité d’électrolyse de 4MW, dont 2MW PEM et 2MW Alcalin.

La plateforme, qui sera située dans le cœur du site industriel de Jorf Lasfar, du Groupe OCP, sur une superficie initiale de 5 ha, sera dotée d’autres pilotes et démonstrateurs outdoor à venir, et sera munie d’un bâtiment abritant des laboratoires indoor, ainsi que des bureaux pour chercheurs.