Rabat : Présentation par BAYTI et AIDA des résultats du projet de la prévention de la radicalisation des jeunes

L'association BAYTI a présenté, mercredi à Rabat, les résultats du projet sur la prévention de la radicalisation et de la violence sociale des jeunes dans les villes de Tanger et de Casablanca et la promotion de leurs droits fondamentaux, en partenariat avec l’ONG espagnole AIDA.

Ces travaux, financés par l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, ont porté sur l’amélioration des capacités des acteurs du système de protection de l’enfance dans la lutte contre la radicalisation, de même que le renforcement des compétences personnelles et professionnelles d’une centaine de jeunes en situation d’exclusion sociale, ainsi que la mise en place d’une stratégie de plaidoyer national sur la radicalisation des enfants et des jeunes.

Cette initiative a contribué, selon l'experte de l’enfance d'AIDA au Maroc, Ana Habiba Dahbi, au renforcement du développement personnel et à la conception, le montage et la gestion d'activités génératrices de revenus pour quelque 413 enfants de l’association BAYTI et des centres des associations de la société civile.

Ces enfants confrontées aux phénomènes d’exclusion sociale de mineurs et migrants, ont également bénéficié de séances d’écoute psychologique et des groupes de paroles et d'ateliers de réflexion sur les pratiques éducatives.

Environ 60 jeunes ont été orientés vers différentes filières, a-t-elle révélé, faisant savoir que 27 d’entre eux sont toujours en cursus de formation, 10 ont décroché un emploi et 10 autres ont remporté des bourses pour mettre en place leurs propres activités génératrices de revenus.

Des activités de sensibilisation sur les facteurs de vulnérabilité et de risque de la radicalisation et de la violence sociale ont été animées au profit de 80 familles, tandis que certaines familles ont également bénéficié d’une prise en charge psychologique.

Des études sur les facteurs de risque, d’influence et de vulnérabilité de la violence sociale et de la radicalisation des jeunes ont également été menées depuis 2019, a souligné la responsable du pôle formation et expertise à l’association BAYTI, Yamna Taltit.