France : La grande mosquée d’Angers et son ancien architecte s’affrontent au tribunal

Victime de nombreux conflits, principalement liés à un projet rejeté par le conseil municipal de sa cession au ministère marocain des Habous et des affaires islamiques, la grande mosquée d’Angers, en chantier depuis en 2014, continue sa tourmente avec la joute judiciaire entre le cabinet d’architecte responsable du projet en 2010 et l’association des musulmans d’Angers (AMA).

Le dossier, qui était débattu mardi au tribunal judiciaire d’Angers, rapporte Ouest-France, fait part d’un différend entre l’association et le cabinet SCP Laidi, notamment sur le montant total de l’édification de la mosquée et d’un centre culturel adjacent.

Alors qu’en 2010, le cabinet avait chiffré le montant de 6,9 millions d’euros avant de déposer «sans contrat» le permis de construire, rapporte l’avocat de l’AMA Me Bertrand Salquain, le cabinet a évoqué après obtention dudit permis «la somme de 11 millions d’euros pour la mosquée et le centre culturel».

Face à une somme qu’elle ne peut plus financer et la perte de confiance, l’association a souhaité changer d’architecte avant le démarrage du chantier, en 2013, tandis que ce dernier a demandé que ses honoraires lui soient réglés.

Aujourd’hui, l’AMA, représentée par son président Mohamed Briwa, réclame la résiliation du contrat d’architecte et sollicite 700 000 euros de dommages et intérêts, tandis que le cabinet d’architecte justifie les augmentations de la facture de 4,1 millions d’euros et demande le paiement de 20% de ses honoraires restants dus, soit plus de 65 000 euros. La justice devrait rendre sa décision le 8 février 2022, l’affaire étant mise en délibérée.

Quoi qu'il en soit, il manquerait toujours plus de 2 millions d'euros aux musulmans d'Angers pour pouvoir terminer la construction de la mosquée alors que l'imam exhorte la municipalité à débloquer la situation, rapportait Ouest-France.