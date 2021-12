Maroc : Report sine die du championnat de cyclisme du Maroc

Le championnat du Maroc de courses sur route pour la saison 2021-2022, initialement prévu du 10 au 12 décembre à Benslimane, a été reporté à une date ultérieure non fixée, a annoncé mardi la Fédération royale marocaine de Cyclisme (FRMC) dans un communiqué. Ce report s'explique par la situation sanitaire et épidémiologique au Maroc et dans le monde en raison de la covid-19 et ses nouveaux variants.

Cette décision intervient également après concertation et coordination avec les autorités locales, sanitaires et sécuritaires de la province de Benslimane.

À cette occasion, la Fédération a invité les présidents des ligues régionales et associations sportives qui lui sont affiliées à annuler les préparatifs déjà engagés en vue de la participation à cette grande compétition, qui devait réunir les catégories seniors, espoirs, moins de 23 ans et juniors.