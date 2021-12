L’Allemagne dément la publication d’un rapport des services de renseignements sur le Maroc

L’ambassade allemande à Rabat dément l’authenticité d’un rapport attribué aux services de renseignements en Allemagne (BND), consacré aux relations avec le Maroc. Le texte aurait rédigé par Isabel Werenfels, présentée par certains médias marocains comme la cheffe du bureau de renseignement pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient au sein du BND. La semaine dernière, des extraits du prétendu rapport intitulé «Nous ne voulons pas d’une nouvelle Turquie en Méditerranée occidental», ont été relayé par certains sites marocains.

Dans son démenti, la représentation diplomatique allemande a précisé que Mme. Werenfels est une citoyenne suisse et non pas Allemande. «Elle est une experte reconnue dans les affaires maghrébines et travaille au Centre de recherche indépendant pour la science et la politique.»

«Les informations diffusées ces derniers jours sur les réseaux sociaux et par certains médias sont fausses et sans fondement», précise l’ambassade. Et d’ajouter que «le Royaume du Maroc est un partenaire central pour l'Allemagne. Le gouvernement fédéral affirme qu'il est dans l'intérêt des deux pays de revenir à des relations diplomatiques traditionnellement bonnes et élargies. L'Allemagne est prête pour un partenariat tourné vers l'avenir. Le gouvernement fédéral se félicite expressément de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël».

Ces précisions de l’ambassade interviennent vingt-quatre heures après l’annonce de la composition du nouveau gouvernement allemand présidé par le socialiste Olaf Scholz.

Pour mémoire, l’ambassade allemande au royaume n’avait pas commenté la couverture donnée par des médias marocains à l’étude élaborée par l’Institut allemand des affaires internationales, un influent think-tank, qui compte parmi ses fidèles clients le gouvernement et le Bundestag, intitulée : «Rivalités maghrébines sur l’Afrique subsaharienne : l’Algérie et la Tunisie cherchent à suivre les pas du Maroc.»