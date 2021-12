L’armée algérienne condamne à son tour l’accord militaire maroco-israélien

L’armée algérienne a rejoint les autres structures du pouvoir, pour condamner le protocole d’accord de coopération entre le Maroc et Israël, signé le 24 novembre à Rabat,.

«Le Makhzen entame le dernier chapitre d’une longue série de trahisons et de conspirations contre la cause palestinienne», écrit la revue El Djeïch dans son édition de ce mois de décembre. La publication estime que le royaume a permis «à l’entité sioniste de faire de son territoire un pied à terre, dans une région jusque-là interdite pour elle».

Sur un ton patriotique, la revue assure que «la guerre déclarée», assurant que «celles menées en coulisses à travers le recours aux guerres de nouvelle génération, seront inéluctablement vouées à l’échec». Et de conclure l’article en promettant qu'en 2022, l'Algérie sera «plus forte et plus unie face à quiconque tenterait de nuire à au peuple et porter atteinte à l'Etat».

La semaine dernière, c’était au tour du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, de condamner dans des déclarations à la presse, la coopération militaire maroco-israélienne.