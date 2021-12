Maroc : L’amélioration de l’accès aux droits des réfugiés relève le défi de la pandémie

Le projet «Améliorer l’accès aux droits des réfugiés en Afrique du Nord» a été lancé au début de l’année 2020 par l’Union européenne (UE), à travers le Fond fiduciaire d’urgence pour l’Afrique (EUTF). D’une valeur de 2,8 millions d’euros, ce chantier a notamment permis de renforcer l’accès des réfugiés et des demandeurs d’asile à l’éducation, à la santé, à l’assistance psychosociale et à l’aide financière exceptionnelle dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

La cérémonie de clôture du projet a été l’occasion, ce mardi à Rabat, de s’arrêter sur les réalisations effectuées jusque-là, en partenariat avec l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, les ministères de tutelle et les organisations de la société civile, principalement la Fondation Orient-Occident (FOO) et l’Association marocaine de planification familiale (AMPF). Sur 2020 et 2021, 740 enfants au primaire et 160 dans le secondaire, en plus de 20 autres dans l’éducation informelle et 350 bénéficiant de cours de soutien ont ainsi été assistés.

Une réussite scolaire de 90% des enfants des réfugiés

Représentant du HCR au Maroc, François Reybet-Degat a déclaré à Yabiladi que ce programme a donné «des résultats probants», en harmonie avec le cadre de référence au niveau national qu’est la Stratégie nationale de l’immigration et de l’asile (SNIA). «Pour ce qui est des aides financières d’urgence, 6 000 réfugiés ont été assistés dans près de 75 localités sur l’ensemble du Maroc. L’aide dans l’éducation a connu un taux de réussite de 90% au primaire et secondaire pour les enfants réfugiés soutenus. Dans le domaine de la santé, près de 12 000 consultations médicales ont été effectuées», nous a-t-il indiqué.

Justement, «il est important de souligner l’approche inclusive du Maroc, dans sa réponse sanitaire à la pandémie de la Covid-19 et nous remercions le ministre de la Santé pour cette approche notamment dans la campagne nationale de vaccination», a ajouté le représentant. L’accompagnement psychosocial durant la crise sanitaire a été aussi important, permettant de conduire plus de 9 500 consultations avec les réfugiés.

«Le rôle de l’ensemble des partenaires a été déterminant pour réussir ce projet, avec l’Union européenne et le tissu de la société civile, la Fondation Orient-Occident et l’Association marocaine de planification familiale (AMPF)», a encore souligné François Reybet-Degat, qui a par ailleurs noté que les différents acteurs se tournaient vers l’avenir avec les 10 ans de la SNIA en 2023.

«Cette période qui coïncidera avec le Forum mondial pour les réfugiés, nous espérons que nous célébrerons l’adoption de la loi asile et que nous verrons également une amélioration de la question de la documentation, avec une continuité de tout ce travail d’accès, dans le cadre d’une politique sociale universelle adoptée par le Maroc.» François Reybet-Degat - HCR

Directrice générale de la FOO, Nadia Tari a indiqué à Yabiladi que l’organisation a travaillé sur deux axes principaux dans le cadre de ce projet : l’axe psychosocial et l’axe éducation. «Nous avons travaillé sur l’écoute active, l’accompagnement des réfugiés et des demandeurs d’asile, en plus des distributions de paniers alimentaires et hygiéniques. Nous avons apporté aussi une assistance dans l’aide au logement et une aide psychologique, car ces personnes ont été grandement impactées par la crise sanitaire et nombreux ont perdu leurs emplois», a-t-elle souligné.

Concernant l’appui à l’éducation, des plateformes virtuelles ont été créées pour accompagner les enfants scolarisés, leur expliquer le mode des cours à distance, leur faciliter le suivi et la continuité de leur cursus scolaire, en plus de la distribution de tablettes et des recharges téléphoniques. «Nous avons mis à leur disposition également une plateforme de e-learning sous forme de cours de soutien parallèles à l’enseignement conventionnel, en plus du développement d’applications pour faciliter le contact entre les personnes», a rappelé Nadia Tari.

Un accompagnement médical en fonction des besoins des populations

Responsable du programme de prise en charge médicale des réfugiées au Maroc, dans le cadre d’un partenariat du HCR avec l’Association marocaine de planification familiale, Mohamed Bensehli a pour sa part noté auprès de Yabiladi que ce partenariat visait à répondre de manière durable aux besoins médicaux des réfugiés et des demandeurs d’asile. «Notre rôle est la prise en charge des réfugiés à travers l’intégration de ces personnes dans les centres de santé publiques pour la consultation de médecine générale. Il s’agit de les accompagner, de les orienter et de les conseiller. Pour les consultations de médecine spécialisée, nous en assurons à domicile à travers un calendrier adapté et un circuit qui répond à leurs besoins», a-t-il déclaré.

En fonction des attentes des réfugiés et des demandeurs d’asile, la priorité du programme s’oriente vers les maladies chroniques et lourdes, à savoir «le diabète, l’hypertension, les maladies cardio-vasculaires et psychiatriques». «En tant qu’intervenants médicaux, nous répondons à ces besoins en recrutant également des psychiatres au niveau des centres de l’AMPF. Nous en avons quatre actuellement qui assurent le suivi psychiatrique et psychologique auprès de ces personnes, en coordination entre les différents partenaires et notamment la FOO», a expliqué Dr. Bensehli.

Son association met à disposition «28 centres de santé à travers 7 régions qui accueillent le nombre le plus important de ces populations, en identifiant leurs besoins puis en recrutant les médecins spécialistes qui y répondent», parallèlement à l’organisation de caravanes médicales pour les personnes lointaines, qui n’ont pas un accès facile aux structures de santé peuvant les accueillir.

Jean-Christophe Fiori, ministre conseiller à la délégation de l’Union européenne au Maroc, chef de la coopération, a rappelé dans ce sens que l’UE appuyait les efforts du HCR et du Maroc pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les réfugiés, les personnes victimes de persécutions, qui ont dû fuir leurs pays d’origine et qui ont besoin de protection en vertu de la Convention de Genève.

«Le Maroc a fait beaucoup pour accueillir les réfugiés en Afrique du Nord et nous nous en félicitons, nous travaillons très bien avec les autorités marocaines et le HCR. Maintenant pour que les choses aillent mieux, il faudrait dans l’idéal que les réfugiés bénéficient d’un véritable statut en tant que tel et qu’à cet effet, la loi sur l’asile en chantier depuis longtemps soit adoptée», a-t-il déclaré.