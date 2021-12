Covid-19 : Omicron «n'est pas plus grave que Delta», selon Fauci

Le scientifique américain Anthony Fauci a déclaré mardi, bien qu'il faille plusieurs semaines pour juger de la gravité du nouveau variant Omicron de la Covid-19, les premières indications suggèrent qu’il n’est pas pire que les souches précédentes, et peut-être même plus léger. S'adressant à l'AFP, le conseiller médical en chef du président Joe Biden a divisé les connaissances et les inconnues sur Omicron en trois domaines principaux : la transmissibilité, la manière dont il échappe à l'immunité contre les infections et les vaccins antérieurs, et la gravité de la maladie.

La nouveau variant est «clairement hautement transmissible», très probablement plus que Delta, la souche mondiale dominante actuelle, a déclaré Fauci. Ce dernier précise que l’accumulation de données épidémiologiques du monde entier indique également que les réinfections sont plus élevées avec Omicron.

Fauci, directeur de longue date de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a ajouté que les expériences de laboratoire qui ont testé la puissance des anticorps des vaccins actuels contre Omicron devraient avoir lieu dans «quelques jours à une semaine». Quand à sa gravité, Omicron «n'est certainement pas plus grave que Delta», a-t-il rassuré.

«Certains suggèrent qu’il pourrait même être moins grave, car lorsque vous regardez certaines des cohortes suivies en Afrique du Sud, le rapport entre le nombre d'infections et le nombre d'hospitalisations semble être inférieur à celui de Delta.» Anthony Fauci

Le responsable a toutefois précisé qu'il est important de ne pas sur-interpréter ces données car les populations suivies étaient plus jeunes et moins susceptibles d'être hospitalisées. «Je pense que cela va prendre encore quelques semaines au moins en Afrique du Sud», où le variant a été signalé pour la première fois en novembre, a-t-il déclaré.