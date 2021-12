Coupe arabe des nations : Le Maroc réalise un sans faute et s'impose face à l'Arabie Saoudite 1 à 0

La sélection marocaine de football s'est imposée face à son homologue saoudienne par 1 but à 0 ce mardi au stade d'Al Thumama à Doha pour le compte de la troisième journée du groupe C de la Coupe arabe des nations, terminant la phase de poule sur un sans faute.

L'unique réalisation de la rencontre a été signée Karim El Berkaoui à la 45e+4, sur un pénalty après avoir été fauché par le gardien saoudien dans la surface.

☑️ THREE OUT OF THREE, 9 points! OFF to #FIFArabCup quarterfinals ?#DimaMaghrib ?? pic.twitter.com/7tgbFX6nWy