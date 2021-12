Covid-19 : Une plainte bientôt déposée contre les «accords négociés» du ministère de la Santé 

L'Association marocaine des droits humains (AMDH) et Transparency Maroc s’apprêtent à déposer une plainte contre le ministère de la Santé et de la protection sociale concernant les «accords négociés conclus par le ministère pendant la période de crise sanitaire». Elle s'ajoute ainsi à un premier recours, qui aurait été déposé par l'Association marocaine de protection des biens publics (AMPBP), auprès du parquet, accusant le ministère de la Santé de «corruption financière, gaspillage d'argent public», rapporte Alyaoum24.

Des accusations rejetées, samedi, par le ministère de la Santé et de la protection sociale qui a menacé de poursuivre les plaignants. Le département, qui dit ne pas avoir reçu cette première plainte, affirme dans un communiqué, qu’elle comprend «beaucoup d’allégation et exerce des pressions incompréhensibles sur le secteur, surtout après que le ministère a confirmé poursuivre et consacrer la bonne gestion de gouvernance marquée par la transparence et la qualité».

Dans la nouvelle plainte, l’AMDH et Transparency Maroc ont révélé qu’elles déposeront leur plainte le 9 décembre, sur la base du rapport de la commission exploratoire parlementaire qui s’est penchée sur ladite question. Elles ajoutent que certains accords passés par le ministère de la Santé pendant la pandémie de la Covid-19 auraient «été réalisées en dehors du champ d'application de la loi et sans respect des règles régissant le décret sur les marchés publics, et du système juridique». Les deux organisations de défense des droits humains ont pointé des accords «entachés de la violation de la loi et des règles régissant la conclusion des accords, et qui ne peuvent en aucun cas être expliqués par la contrainte et les circonstances, imposées par la pandémie».

Samedi, le ministère de la Santé et de la protection sociale a dit «démentir ces allégation», brandissant un rapport de l’Inspection générale des finances du ministère de l’Economie et des finances qui «s’est félicité du haut niveau de gestion des accords et appels d’offres par le ministère» pendant la période de la pandémie.