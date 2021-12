Maroc : Une campagne de communication pour sensibiliser sur la situation des Soulaliyates

Le mouvement revendicatif des femmes Soulaliyates et l’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) a annoncé, ce mardi, le lancement de la campagne de communication «Soulaliyates : Une nouvelle loi… le combat continue !». «Cette action a pour objectif d’informer et de sensibiliser les décideurs-euses et le grand public sur la situation actuelle des femmes Soulaliyates à l’aune de la nouvelle loi», indiquent les deux parties dans un communiqué.

En juin 2020, l’ADFM avait exprimé son inquiétude quant à plusieurs éléments relevant d’une circulaire adressée par le ministère de l’Intérieur aux Walis et gouverneurs, fixant les conditions que doivent remplir les fonciers et les candidats de l’opération d’attribution de terres agricoles appartenant aux communes soulaliyates.

Pour l’ONG et malgré les dispositions de la loi 62.17 relative à la tutelle administrative sur les communautés soulaliyates et la gestion de leurs biens, et son décret d’application, ce texte, tel que formulée, n’a pas tenu en compte «la discrimination dont ont été victimes les femmes soulaliyates, depuis des décennies et qui les exclue de la jouissance des biens de la communauté».

L’ADFM plaide, depuis, pour une «approche de discrimination positive au profit des femmes soulaliyates» et d’appliquer les textes «d’une manière équitable».