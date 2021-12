Nelly Benatar, la Marocaine qui a sauvé des milliers de juifs des nazis

«Il faut rendre à cette femme sa place dans l’histoire», affirme l’historienne Susan Gilson Miller qui vient de consacrer un ouvrage à la Marocaine Nelly Benatar, héroïne oubliée de la Seconde Guerre mondiale qui a permis à des milliers de juifs de fuir le gouvernement de Vichy et le régime nazi.

Alors que le Maroc était une des dernières portes de sortie des juifs de France, des exilés politiques et d'anciens soldats qui espéraient rejoindre les Etats-Unis, Nelly Benatar, une avocate juive marocaine s’est occupé de milliers de personnes pour les aider à trouver un toit, de la nourriture ou des soins.

L’historienne qui a réussi à reconstituer le parcours de cette Marocaine a consulté plus de 18 000 documents, selon EFE, pour établir comment depuis Casablanca, Nelly a pu venir en aide à toutes ses personnes, en sauvant beaucoup d’un destin tragique dans les camps de la mort.

Dans son ouvrage «Years of Glory - Nelly Benatar and the Pursuit of Justice in Wartime North Africa» paru en novembre dernier, la professeure de l’Université de Californie raconte l’histoire de cette femme oubliée, faisant revivre toutes ses luttes contre le fascisme et en faveur des droits des réfugiés.