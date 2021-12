Maroc : Trois projets pour plus de 2 MMDH approuvés en commission des investissements

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé ce mardi à Rabat, la 83e commission des investissements, en présence de plusieurs ministres. Le chef de l’exécutif a ainsi souligné à cette occasion la nécessité de «veiller à l’efficacité dans l’instruction des projets examinés par la Commission des investissements, et de maintenir, comme cela a été le cas depuis le début de mandat actuel, une cadence régulière de tenue des réunions», indique son département dans un communiqué de presse.

La commission des investissements a examiné 4 projets de conventions et en a approuvé 3 pour un montant global de 2,07 milliards de dirhams, devant permettre la création de 1 110 emplois directs et indirects. Les projets d’investissements examinés lors de cette commission sont dominés par le secteur des infrastructures, avec 1,8 MMDH, soit près de 87% du montant global projeté, suivi en seconde position par le secteur de l’industrie, qui totalise près de 270 millions de dirhams. Les projets à capitaux nationaux représentent la majeure partie des investissements projetés avec près de 1,8 MMDH, détaille-t-on.

La commission des investissements a par ailleurs procédé, concernant 2 projets antérieurement approuvés, à l’approbation d’un avenant de convention relatif à un projet touristique d’envergure dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et la finalisation des signatures d’un projet de convention cadre relative à un projet touristique important dans la région de Souss-Massa. Enfin, la commission a été l’occasion de discuter de projets en cours d’instruction nécessitant un arbitrage ou des solutions à des questions structurelles comme la mobilisation du foncier.

En moins d’un mois, les 3 dernières commissions d’investissement ont permis l’approbation de 21 projets de conventions et d’avenants pour un montant global de plus de 8,13 MMDH et la création de 7 660 emplois directs et indirects. Elles ont également permis de signer 2 conventions cadres pour un montant global de 7,31 MMDH, conclut le communiqué.