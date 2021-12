Russie : Lavrov attendu en Israël, en Palestine, en Algérie et au Maroc

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov effectuera une visite de travail en Israël et au Maroc la semaine prochaine, a annoncé ce mardi l'envoyé spécial du président russe au Moyen-Orient et dans les pays d'Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov. Cité par l’agence russe Sputnik, le responsable a précisé que ce voyage débutera «dimanche et lundi».

Le chef de la diplomatie russe visitera ainsi «Israël, la Palestine, l’Algérie et le Maroc», a-t-il ajouté, en précisant qu’«en plus des rencontres avec les dirigeants du Royaume» du Maroc, Sergueï Lavrov présidera une réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum de coopération arabo-russe».

En effet, le prochain Forum de coopération arabo-russe se tiendra à Marrakech, à la mi-décembre. Prévu initialement le 28 octobre au Maroc, il a été reporté début octobre à l’appel de la partie russe. Des sources bien informées avaient confié que le rendez-vous a été «finalement fixé» en marge de la Conférence internationale de Paris pour la Libye.