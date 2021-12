Maroc : Aucune incidence de la fermeture par l’Algérie du GME sur l’approvisionnement en gaz butane

La décision de l’Algérie de fermer le gazoduc Maghreb-Europe (GME), qui passait via le Maroc, s’est invitée au programme du lundi 6 décembre de la session hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants. Le groupe des députés du PAM a voulu savoir le risque sur l’approvisionnement du marché marocain en gaz butane.

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable a expliqué qu’il n’y a aucune relation entre l’usage du gaz par les ménages et les exploitations agricoles et l’autre produit qui passait par le GME. Mme. Leila Benali a précisé que «l’approvisionnement du marché national en gaz butane est assuré de manière régulière et dans les meilleures conditions grâce à 16 sociétés importatrices opérant dans les différents ports du royaume».

La ministre a souligné que la majorité des quantités de gaz butane importées proviennent d’Europe et d’Amérique du Nord, soit plus de 80%. Et d’ajouter que l’opération de remplissage des bonbonnes de 3 kg, 6 kg et 12 kg s’effectue dans 130 centres, et acheminées par 630 distributeurs. Le marché national compte près de 68 millions bonbonnes de gaz, a fait savoir Mme Benali.