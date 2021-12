Report du 18è Festival international Cinéma et Migrations d'Agadir à février prochain

La 18e édition du Festival international Cinéma et Migrations d’Agadir a été reportée à une date ultérieure, suite à la décision du gouvernement marocain d’interdire tous les festivals et les manifestations culturelles et artistiques.

Initialement prévu du 13 au 18 décembre courant, le festival a été reporté à la période entre le 04 et le 10 février prochain, a annoncé l’Association "L’Initiative Culturelle", organisatrice de cette manifestation culturelle.

Le gouvernement avait annoncé que «sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état la d’urgence sanitaire et en renforcement des mesures préventives nécessaires visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus», il a été décidé «l’interdiction de tous les festivals et toutes manifestations culturelles et artistiques».