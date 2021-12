Maroc : Une journée d’étude dédiée à la dynamisation de l’entrepreneuriat agricole rural

La journée d’étude sur la dynamisation de l’entrepreneuriat agricole rural, tenue ce lundi à Rabat, a permis de mieux faire connaître les nouvelles possibilités d’accompagnement des jeunes dans les campagnes. Il s’agit en effet d’être à leurs côtés pour la phase de lancement, mais aussi pour la pérennisation de leurs projets générateurs de revenus dans le secteur primaire.

A l’initiative du Crédit agricole du Maroc (CAM), cette rencontre a été l’occasion d’exposer les outils mis en œuvre tout au long du processus, sous l’égide du groupe bancaire ainsi que du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

L’ensemble de ces mécanismes représente en un levier de création, d’élargissement et de valorisation de la classe moyenne rurale, a indiqué le président du directoire du CAM, Tariq Sijilmassi. En plus de l’encadrement par l’Etat, le soutien financier et le conseil dans les différentes étapes des projets, en plus du travail en synergie avec les divers intervenants restent des éléments-clés, selon le responsable.

Pour Tariq Sijilmassi, il ne s’agit plus seulement d’assurer le bon lancement de projets avec leurs porteurs, car la priorité après ce premier pas important est de veiller au «succès effectif de ces jeunes dans le monde rural, de manière durable» jusqu’à ce qu’ils atteignent leurs pleines capacités de gestion, de développement de ces projets et faire face aux défis auxquels ils peuvent se confronter durant leur vie entrepreneuriale.

C’est pourquoi le projet Génération green portée par le ministère de tutelle capitalise sur la dynamisation et la pérennisation de l’activité agricole des jeunes dans le monde rural, tout en tenant compte des facteurs économiques globaux mais aussi des éléments liés au dérèglement climatique, a rappelé pour sa part Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Ce programme inclut également la dimension de généralisation de la sécurité sociale.

Encourager l’entrepreneuriat rural et le pérenniser

En plus de l’accompagnement financier et de l’appui à travers le CAM, l’initiative d’accompagnement Intilaka dans le cadre de Génération green constituent les trois mécanismes de base qui permettent ainsi aux jeunes entrepreneurs ruraux de dépasser les barrières administratives, de conseil et de soutien matériel à leurs projets, a expliqué le groupe. Ce processus sera assuré également par la généralisation du guichet unique à toutes les régions, afin que les jeunes concernés puissent bénéficier d’un accompagnement de bout en bout jusqu’à l’aboutissement de leur projet, avant de bénéficier d’un soutien continu après la création.

Dans cette dynamique, la convergence des efforts entre les différentes instances gouvernementales, bancaires et administratives reste importante, a encore souligné le groupe Crédit agricole du Maroc. Par la même occasion, cette journée d’étude a constitué une opportunité pour faire intervenir de jeunes entrepreneurs bénéficiaires de ces démarches, entre professionnels, agriculteurs et membres de coopératives, hommes et femmes. Parmi eux, des témoignages ont d’ailleurs insisté sur le fait que l’entrepreneuriat, agricole de surcroît, n’était pas un fleuve tranquille. Toujours est-il que la persévérance et la capacité à se relever après un échec sont deux points importants que les entrepreneurs gagneraient à intégrer, ont insisté les professionnels intervenants.

Depuis le lancement de l’initiative Intilaka pour l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans le monde rural, 6 600 crédits ont été accordés et plus de 800 millions de dirhams ont été alloués aux différents projets.