Le gouvernement rapatrie sa ministre du tourisme mais pas les autres Marocains bloqués à l’étranger

Alors que des milliers de Marocains, bloqués à l’étranger suite à la décision du gouvernement de fermer les frontières, attendent toujours un rapatriement, la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor et la délégation qui l’accompagnait à l’assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme, a regagné le Maroc. Selon Maghreb Intelligence, la ministre et les membres de la délégation ont «pu être rapatriés aux frais du contribuable entre samedi et dimanche derniers».

Ce lundi, Fatim-Zahra Ammor a même pris part à la réunion de signature de la Charte de la majorité, posant pour la photo finale en première ligne, à côté de son collègue Mohcine Jazouli.

Lundi 29 novembre, la ministre du Tourisme s’est envolée vers l’Espagne avec une délégation d’une cinquantaine de personnes pour prendre part à l’assemblée générale de l’OMT, tenue exceptionnellement à Madrid. Le jour même, à 23h59, la décision du gouvernement de fermer les frontières contre l’apparition du nouveau variant Omicron entrait en vigueur.

La démarche «deux poids deux mesures» du gouvernement est déjà dénoncée sur les réseaux sociaux. Le rapatriement rapide de la ministre contraste, en effet, avec le sort de milliers de Marocains abandonnés à l’étranger depuis la décision de fermeture.

Ce weekend, des rumeurs ont circulé sur l’approche d’une opération de rapatriement, mais ont toutefois été démenties par des sources bien informées.