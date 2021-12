Maroc : Brahim Bouhlel est sorti de prison après avoir purgé sa peine

Les acteurs franco-algériens Brahim Bouhlel et Hedi Bouchenafa ainsi que le snapchatteur franco-marocain Zbarbooking. / Photomontage

L’acteur franco-algérien Brahim Bouhlel, incarcéré à Marrakech, est sorti dimanche 5 décembre de la prison après avoir purgé sa peine. En avril, le tribunal de première instance de la ville ocre l’avait condamné, à un an de prison, dont 8 mois fermes à cause d'une vidéo qu'il avait publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il insultait les Marocaines et des enfants.

Samedi, le quotidien Le Parisien annonçait sa libération, évoquant une «vidéo parodique, filmée (…) dans un restaurant (…), dans un cadre privé, mais qui a fini sur les réseaux sociaux». Son avocat Me Charles Morel, qui avait prévu d’aller sur place pour sa sortie de prison, a dû se raviser, au vu de la suspension des vols commerciaux décidée par le Maroc il y a quelques jours.

«Je sais que le soulagement qu’il doit ressentir aujourd’hui ne sera complet qu’une fois Sammy libéré lui aussi», a-t-il expliqué. En effet, dans le cadre de cette même affaire, l’influenceur franco-marocain Sammy Tami alias Zbarbooking, reste toujours en prison et ne sortira que dans quatre mois, après avoir été condamné à un an de prison ferme.

Le Parisien a révélé que Brahim Bouhlel a effectué «plusieurs appels et demandes de grâce», avant de décider de purger sa peine jusqu’au bout. Le comédien devrait pouvoir regagner rapidement la France.

Début avril, les acteurs franco-algériens Brahim Bouhlel et Hedi Bouchenafa ainsi que le snapchatteur franco-marocain Zbarbooking avaient déclenché une vive polémique suite au partage d’une vidéo sur les réseaux sociaux, où ils prononçaient des propos dégradants pour les Marocains et précisément les femmes. Brahim Bouhlel s’y adresse aussi aux trois enfants qui semblent être des vendeurs ambulants, les qualifiant de «bande de fils de pute» (sic).