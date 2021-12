Maroc : Le programme Al Moutmir de l'OCP a accompagné 50 000 agriculteurs en 3 ans

L'initiative Al Moutmir du groupe OCP a accompagné plus de 50 000 agriculteurs, depuis son lancement il y a trois ans, réalisé plus de 58 000 analyses de sol, mis en place plus de 17 593 plateformes de démonstration et généré plus de 35 000 formations et plus de 28 500 hectares dédiés au semis direct, a fait savoir le groupe dans un dossier de presse relatif au programme Al Moutmir mis en place il y a 3 ans.

«Dans le cadre de la poursuite de son engagement auprès des agriculteurs marocains, le Groupe OCP demeure fortement engagé aux côtés de l’écosystème agricole en vue de soutenir la transformation du secteur au Maroc et plus largement en Afrique et à travers le monde», poursuit la même source.

Dans une démarche partenariale avec le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, l’initiative OCP Al Moutmir, vise à permettre aux agriculteurs d’accroitre leur productivité et la qualité des productions grâce à une bonne conduite technique des cultures et à l’adoption de la démarche scientifique basée sur une nutrition équilibrée des cultures.

L’initiative vise également le renforcement des capacités et d’échange de l’information adaptée avec une forte inclusion des différents groupes socio-économiques et particulièrement les femmes rurales et les jeunes, notant que le programme se décline en plusieurs dispositifs : le programme semis direct, les plateformes de démonstrations et les séances de formation se reposant notamment sur la digitalisation avec l'application @tmar qui a déjà fidélisé 300 000 utilisateurs.

Les 17 593 plateformes de démonstration mises en place dans différentes provinces du Royaume depuis le lancement du programme Al Moutmir ont été co-construites et réalisées en partenariat avec l’écosystème agricole et en particulier l’écosystème scientifique (INRA, IAV, ENA UM6P) ajoute le communiqué, précisant que le groupe compte développer 7 400 nouvelles plateformes en 2022.