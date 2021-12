L’OSCE, scène d’une nouvelle passe d’armes entre le Maroc et l’Algérie

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est devenue un terrain d'afrontement entre le Maroc et l’Algérie. Après le réquisitoire de la représentante permanente d’Alger auprès des Nations unies à Vienne, condamnant les relations entre le royaume et Israël, l’ambassadeur du Maroc a dû riposter.

Le diplomate Azzeddine Farhane a indiqué dans son droit de réponse, que «l’OSCE a toujours été immunisée des problèmes bilatéraux entre les partenaires méditerranéens de coopération de cette organisation régionale». Il a rappelé également que le roi Mohammed VI avait plaidé, dans son discours du trône du 31 juillet, pour un dialogue ouvert avec l’Algérie. Une offre à laquelle le pouvoir a répondu en annonçant, le 24 août, la rupture de ses relations avec Rabat.

«Malheureusement, l’Algérie a rejeté tous les appels au dialogue que cela soit de la part du Maroc ou d’autres pays amis et a opté pour l’escalade.» Azzeddine Farhane

Ces passes d’armes entre les deux pays voisins sont fréquentes lors des réunions du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, du Mouvement des non-alignés et des travaux de 4e Commission des Nations unies sur la décolonisation et les questions politiques.