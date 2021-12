Maroc : Le RNI, le PAM et l'Istiqlal signent la Charte de la majorité

Aziz Akhannouch, Abdellatif Ouahbi et Nizar Baraka, respectivement président du RNI et secrétaires généraux du PAM et du parti de l'Istiqlal. / DR

Les trois partis composant la majorité gouvernementale ont signé, ce lundi, la Charte de la majorité, lors d’une réunion présidée par le chef du gouvernement et président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch. La réunion a été marquée par la présence des secrétaires généraux du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi et le Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka.

Dans un communiqué conjoint parvenu à Yabiladi, les trois partis ont expliqué que cette signature vient marquer «une nouvelle étape dans l'histoire de la gestion gouvernementale au Maroc, caractérisée par la rapidité d'interaction, l'audace dans la réalisation, le courage dans la prise de décision et l'harmonie dans l'élaboration et la mise en œuvre des réformes attendues», grâce à la coordination régulière des composantes de la majorité.

«Cette charte de la majorité est un cadre institutionnel, moral et politique, et une référence qui définit, coordonne et unifie les modalités de fonctionnement et de coopération entre les différentes institutions gouvernementales et parlementaires, de manière à permettre la consolidation et approfondissement de l'harmonie entre les composantes de la majorité». La Charte donne aussi «les horizons les plus larges pour un travail sérieux et commun afin de mettre en œuvre le programme de gouvernement 2021-2026 et qualifie les composantes de la majorité pour être à jour quant aux attentes, aspirations et espoirs du peuple marocain, qui se reflètent dans les réformes promises par les partis de la majorité», poursuit la même source.

Le communiqué évoque aussi «l'esprit positif, la concorde et la solidarité qui caractérisent le processus de travail en cours entre les composantes de la majorité», assure plus loin que la charte et le cadre qu'elle propose posent «les garanties d'une démarche participative, solidaire, efficace et audacieuse, afin que le gouvernement (…) soit sur la bonne voie pour gagner les enjeux du présent et de l'avenir».