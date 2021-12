Hamid Ben Douad, de mineur isolé à champion au Marathon de Valence

L’athlète espagnol d’origine marocaine, Hamid Ben Douad a réussi, dimanche, à égaler le record national espagnol du Marathon de Valence, en terminant les 42 kilomètres en 2:06:35. Un chrono qui avait permis, un an plus tôt, à son compatriote Ayad Lamdassem, d’établir le record national espagnol durant le même marathon et de décrocher une place au sein l'équipe espagnole pour le marathon olympique de Tokyo 2020.

Pour Hamid Ben Daoud, qualifié par El Pais de «nouveau roi du marathon espagnol», le record égalé est le cinquième de sa jeune carrière. «La première s'est déroulée très jeune, à 21 ans, en 2017, également à Valence, ville de référence des courses sur asphalte en Espagne et presque dans le monde, où il a bouclé la course en 2h 12m 31s», rappelle le quotidien. A Turia, il y a un an, «il avait terminé le marathon en 2h 7m 3s, sa meilleure note jusqu'à présent dans un voyage qui semble n'avoir d'autre limite que son ambition». S’il avait terminé le marathon à la 12e place, à plus d'une minute du premier, le Kenyan Lawrence Cherono, Hamid Ben Douad a donc fini par réaliser son objectif.

Hamid Ben Douad iguala el récord de España de Ayad Lamdassem con 2:06:35 (tiempo oficial) #42KValencia #MaratónValencia pic.twitter.com/hbhpUBaIKg — Maratón Valencia (@maratonvalencia) December 5, 2021

L’athlète d’origine marocaine n’a obtenu la nationalité espagnole qu’en décembre 2019. Né au Maroc en février 1996, et originaire d’Errachidia, il était arrivé à Algésiras, en 2010 alors qu’il n’avait que 14 ans. Mineur, il avait immigré dans le dessous d'un camion. De sa ville natale, il se serait dirigé vers Nador pour s'installer «dans le dessous d'une remorque de camion» et se faufiler ainsi à bord d’un ferry à destination de l’Espagne, détaille Las Provincias.

A Algésiras, les services sociaux espagnols l'ont soigné et a été accueilli dans le centre pour mineurs Zabaloetxe, à Loiu, au Pays basque. «Des compatriotes m'ont dit que les émigrés étaient bien traités à Bilbao et j'ai pris le premier bus jusqu'à un endroit dont je ne savais même pas où il se trouvait», se souvient l'athlète il y a quelques années, dans une interview.

Dans cette infrastructure, l'entraîneur Hassan Reddad qui venait de lancer un projet d'intégration et de formation par l'athlétisme et les études, le repère et devient plus tard son entraîneur. Dans le même centre, Ben Douad croise aussi Abdelaziz Merzougui, 30 ans, champion d'Europe junior de cross en 2010 et du 3 000 m haies pour les moins de 23 ans», qui a également pris part au marathon de Valence de cette année, explique El Pais.

Pendant une longue période, il lui a fallu obtenir les papiers qui lui permettaient de travailler légalement afin de gagner sa vie. En plus de sa carrière d’athlète, le jeune homme est également étudiant en licence en climatologie.