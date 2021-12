Covid-19 : L'OMS se félicite que des pays africains comme le Maroc fabriqueront des vaccins

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est félicitée, ce lundi, que des pays africains comme le Maroc fabriqueront bientôt des vaccins contre le nouveau coronavirus. «Il y a un mois, le traité de l'Agence africaine du médicament est entré en vigueur, ouvrant la voie à l'amélioration de la qualité, de la sécurité, de l'efficacité, de la disponibilité et de l'abordabilité des médicaments et des vaccins à travers le continent», a indiqué son directeur général, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Réagissant sur Twitter à l'entrée en vigueur du traité de l'Agence africaine du médicament, annoncée par Michel Sidibé, envoyé spécial de l'Union africaine (UA) pour la création de l'Agence africaine du médicament, le directeur général de l’OMS a confirmé qu’il s’agit d’un «moment historique pour l'Afrique». «C'est une étape cruciale vers une Afrique plus saine, plus sûre et plus juste», a-t-il ajouté en rappelant que «l'Égypte, le Maroc, le Rwanda et le Sénégal ont tous signé des accords ou des protocoles d'accord pour la fabrication de vaccins contre le Covid-19 dans leurs pays».