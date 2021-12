Pays-Bas : L’agriculteur Ayoub Louihrani décroche sa propre émission

Ayoub Louihrani, présenté aux Pays-bas comme «le seul agriculteur néerlando-marocain du pays», sera la vedette, à partir du mardi 21 décembre, de sa propre émission nommée «Boer Ayoub» (L’agriculteur Ayoub), créée par le groupe audiovisuel public KRO-NCRV, informe ce lundi AD. Dans un programme de six épisodes, le jeune agriculteurs de 23 ans partagera sa passion pour l'agriculture, son amour des vaches et comment il essaie de réaliser son rêve de fonder sa propre exploitation laitière, ce que cela implique et s'il y a encore de la place pour l'agriculture aux Pays-Bas de nos jours. Le premier épisode sera diffusé mardi 21 décembre à 20h25 sur la chaine NPO 3.

L’agriculteur qui a grandi à Amsterdam-Oost s’était fait connaître aux Pays-Bas en 2020 après un reportage de NH News, séduisant les téléspectateurs du pays. Suite à son passage remarqué, la chaine KRO-NCRV était entrée en contact avec lui et avait rapidement annoncé qu’il aurait son propre programme, sans dévoiler quand ou comment cela se déroulerait.

Le président du conseil d'administration de KRO-NCRV, Peter Kuipers, est revenu sur le choix de ce programme en affirmant que «la passion et l'enthousiasme d'Ayoub sont contagieux. À l'heure où les agriculteurs connaissent des difficultés, il est important de montrer que ce jeune homme ne demande qu'à mettre littéralement les pieds dans la glaise».

L’année dernière, Ayoub s’était confié à Yabiladi pour raconter son parcours, les discriminations dont il a été victime et sa détermination à réussir dans ce métier qui le passionne, avec pour objectif de réinvestir des terres au Maroc pour y ouvrir sa ferme.