8 Marocains sur 10 estiment que la pandémie a accéléré l’usage des outils numériques [ANRT]

Au Maroc, 8 personnes sur 10 estiment que la pandémie a accéléré l’usage des outils numériques et que ces changements vont perdurer, selon une enquête publiée, il y a quelques jours, par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Réalisée entre mars et avril 2021, elle a été élaborée en partenariat de plusieurs institutions, dont le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique (MICEVN), le Haut-commissariat au plan (HCP) et la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA).

«Que ce soit par milieu d’habitat ou en fonction du genre du répondant, une large majorité de Marocains a pris conscience que la pandémie a servi de catalyseur à l’usage d’outils numériques. Dans le milieu urbain, plus de 84% des individus estiment que les changements induits par la pandémie vont être maintenus», explique-t-elle.

Ainsi, grâce à la pandémie en quelque sorte, «l’équipement des ménages en téléphonie mobile est quasiment généralisé». En effet, 99,91% des ménages sont équipés en téléphone mobile en 2020 contre 99,89% un an auparavant. De plus, 90,4% des ménages sont équipés en smartphone en 2020, contre 88,3% en 2019, alors que la hausse reste plus remarquable en milieu rural (3,4% entre 2019 et 2020).

Alors qu’en 2019, l’équipement en PC et Tablettes a connu une stabilisation, l’année dernière a enregistré une hausse substantielle avec 64,2% de taux d’équipement. Les équipements en ordinateur et/ou tablette des ménages sont passés de 60,4% en 2019 à 64,2% l’année derrière, tandis que la hausse est de 8,1% dans le milieu rural.

Quant à l’accès Internet des ménages, «l’équipement concerne plus de 8 ménages sur 10 équipés à l’échelle nationale», au moment où l’évolution est plus importante en milieu rural. Par type d’accès à internet, le fixe passe de 20,8% à 23% alors que le mobile enregistre 84,5% l’année dernière, contre 80,8% un an auparavant. «La croissance du parc de téléphone mobile progresse plus vite que la croissance démographique : 840 k nouveaux équipements en téléphone mobile. Ceci représente 140% de la croissance démographique entre 2019 et 2020 (+365k)», ajoute l’enquête qui précise que 25,7 millions de Marocains sont équipés en smartphones.

Pour ses rédacteurs, le contexte de la pandémie et ce qu’il a entrainé en termes de télétravail d’enseignement à distance et d'e-commerce a élargi le nombre des internautes. De ce fait, 3,5 millions de plus ont rejoint la communauté des usagers d’Internet en 2020.

Enfin, les achats en ligne ont également et globalement progressé de plus de 3 points. Dans le monde urbain : 1 individu sur 4 a effectué un achat en ligne en 2020. Le phénomène le plus remarquable en 2020 est la fréquence d’achat en ligne qui est de 2 à 5 fois pour plus des trois quarts d’individus ayant effectué des achats en ligne.