Maroc : Cinq demandeurs d'asile yéménites débarquent à Ceuta

Cinq demandeurs d'asile yéménites sont arrivés, dimanche, à Ceuta depuis le Maroc, faisant la traversée à la nage, après que certains ont été expulsés par l’Espagne. Selon l’agence EFE, les autorités espagnoles ont en effet expulsé deux d'entre eux samedi et dimanche, avant de les accueillir au Centre de séjour temporaire des immigrés (CETI), après avoir passé la nuit dans le no man's land, entre le Maroc et la ville autonome.

Selon des sources du bureau du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Maroc, qui ont travaillé conjointement dans cette affaire avec l'Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH), trois des cinq demandeurs d’asile sont arrivés samedi à Ceuta et deux autres dimanche. Dans le premier groupe, deux ont été expulsés par les autorités espagnoles, comme l'ont dénoncé l'Association marocaine des droits de l'Homme (AMDH) et des sources bien informées.

En essayant de rentrer au Maroc, la police marocaine les a interrogés avant de leur informer qu’ils ne pouvaient pas entrer et qu'ils doivent retourner en Espagne. Ils ont ainsi passé la nuit à la frontière, avec des couvertures et de la nourriture que les agents marocains leur ont fournies, selon ce qu'ils racontent dans une vidéo publiée par l'AMDH. Finalement, les autorités espagnoles ont autorisé les deux hommes à entrer à Ceuta dimanche.

De plus, deux autres demandeurs d'asile yéménites ont atteint Ceuta à la nage, le jour même, et ont également été admis au CETI. Pour rappel, un migrant yémenite s'est noyé en mer, fin novembre, après avoir été forcé par la Guardia civil de Melilla, à retourner à la nage vers le Maroc.