Championnat d'Italie : Youssef Maleh buteur dans la victoire de la Fiorentina contre Bologne 3 à 2

La Fiorentina a arraché dimanche la victoire face à Bologne sur le score de 3 à 2, lors de la 16e journée du championnat d'Italie, qui a vu la première réalisation de l'international marocain Youssef Maleh en Serie A.

Le Marocain a ouvert le score pour les hommes de Vincenzo Italiano de la tête à la 33e, avant que Cristiano Biraghi, d'un joli coup-franc, n'inscrive le deuxième but à la 51e. Grâce au 13e but, inscrit sur penalty, de Dusan Vlahovic, meilleur buteur de Serie A, la Viola a renoué avec le succès loin de ses bases après quatre défaites en déplacement à Venise, Rome, Turin et Empoli. Les deux réalisations de Bologne ont été signées Musa Barrow à la 42e et Aaron Hickey à la 83e.

La Fiorentina s'empare ainsi de la cinquième place du classement avec 27 points, en faveur de la Roma et ses 25 points, battue samedi par l'Inter Milan 0 à 3. La Juventus se retrouve 7e avec 24 points, mais peut toutefois la rejoindre dimanche soir en cas de succès à Turin contre le Genoa, 18e du classement.

À 23 ans, le marocain dispute cette année son premier championnat de Série A (2021-2022) après avoir participé pour la saison 2020-2021 à la 5e place du Venise FC en Série B, chez qui il était en prêt. Nommé dans le 11 de la saison du championnat comme milieu de terrain, il marque dans les play-off et contribue à la victoire du club ce qui permettra à Venise d'être promu en Série A, avant qu'il ne retrouve les bancs de la Fiorentina.