Ladies de l’Islam : Khadija, amour du prophète Mohammed

Elle était membre de l’importante tribu mecquoise de Bani Assad. Elle avait déjà trois enfants de deux précédents mariages. Khadija avait tout pour elle, riche, belle, mais surtout très douce.

Elle avait déjà entendu parler de Mohamed, qui, même avant la révélation divine, était connu pour son intégrité. Il était apprécié de tous pour ses qualités et était surnommé «Al Amine». Elle lui a donc confié le transport de ses marchandises vers la Syrie. Khadija apprécia de plus en plus le jeune Mohammed et lui accorda sa confiance.

Khadija, la commerçante…

Khadija donnait l’impression qu’elle ne souhaitait pas se remarier, mais elle devenait de plus en plus proche de notre prophète. C’est une amie à elle, Noufayssa, qui arrangea le mariage.

Mohammed avait 25 ans, Khadija en avait 40 selon certaines versions, d'autres parlent de 5 ans d'écart. Elle avait déjà des enfants. Remarquez, ladies, pour notre prophète, être veuve avec des enfants ne signifiait pas la fin de la vie de la femme !

Ensemble, ils ont eu 2 garçons, Al-Qasim, 'Abdullah (morts en bas âge), et 4 filles : Zaynab, Roqayia, Oum Koulthoum, et Fatima. Et ils élevèrent emsemble leurs propres enfants et ceux de Khadija, un bel exemple de famille recomposée. Entre Khadija et le prophète, c’était une belle histoire d’amour bien avant la révélation.

La vie poursuivait son cours normal, Mohammed s’occupait toujours du commerce de Khadija et gagnait bien sa vie. Sa famille ne manquait de rien.

Quand Mohamed eut 40 ans, il reçut la révélation divine. Dieu l’avait choisi pour être son dernier messager. Il a été si effrayé qu’il craignait d’être devenu fou, et alla trouver refuge dans les bras de son amour Khadija, qui lui offrit tout son soutien. Elle avait accueilli la nouvelle avec beaucoup de sérénité C’est elle qui le consola aussi lorsque la révélation avait cessé pendant quelque temps et qui lui assura qu’il n’avait pas été abandonné de Dieu.

Un soutien sans limites

Le couple supporta ensemble les persécutions infligées aux musulmans après la révélation du coran. Plusieurs Hadiths démontrent à quel point leur amour était fort. Mohamed n’épousa aucune autre femme pendant les 25 ans qu’a duré cette union.

Elle lui avait donné tout ce dont il avait besoin : sa confiance, son amour, son soutien, et elle mit aussi ses biens à la disposition de l’Islam.

Quelque temps plus tard, la tribu de Quraich décida d’exiler les musulmans et de boycotter toute marchandise venant d’eux. C’est à cette période que Khadija tomba malade et mourut. Une grande perte pour le prophète.

Il continua à parler d’elle avec amour et tendresse même après sa mort. Si bien qu’Aicha, avait avoué être très jalouse d’elle. Notre prophète avait même dit que la meilleure femme de sa communauté est Khadija. Elle est surnommée oum al mouminine, mère des croyants.