Benkirane : «Les militaires algériens gaspillent l’argent du pétrole pour attaquer le Maroc»

Abdelilah Benkirane a présidé, hier soir à Rabat, une réunion avec les membres de la Commission nationale, du secrétariat général et de l’administration générale du PJD. A cette occasion, il a prononcé un long discours pour répondre aux interventions des participants et montré le cap de la relance du parti.

Les relations avec l’Algérie étaient au centre des dossiers abordés par Benkirane. Il a en effet accusé le pouvoir algérien de «gaspiller» l’argent du pétrole pour «s’en prendre au Maroc». Il s’est adressé directement aux généraux sur un ton mêlant la prédication religieuse et la fermeté militaire : «Je vous conseille de revenir à la sagesse et à Dieu (...) Si guerre il y a, nous sommes avec notre pays et notre roi (...) et vous ne gagnerez pas la guerre.»

Benkirane a, par ailleurs, condamné la décision de l’Algérie de refuser les appels réitérés du Maroc à rouvrir les frontières terrestres. Dans son réquisitoire, Benkirane a pris le soin d'épargner le peuple algérien. «Les Algériens aiment les Marocains», a-t-il déclaré.