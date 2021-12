Mahmoud Abbas exclut le Maroc de sa mini-tournée au Maghreb

Le président de l’Autorité palestinienne effectue une mini-tournée au Maghreb. Mahmoud Abbas est arrivé, ce dimanche après-midi, à Alger dans le cadre d’une visite de trois jours. Il a été accueilli par le président Abdelmadjid Tebboune à son arrivée à l'aéroport Houari-Boumediene.

Après l’étape algérienne, Mahmoud Abbas est attendu en Tunisie où il rencontrera le chef de l’Etat, Kaïs Saïed. Par ces déplacements, le responsable palestinien cherche à un appui des deux pays lors du prochain sommet arabe, prévu en mars 2022 à Alger.

Ces visites de travail interviennent moins de deux semaines après la signature, le 24 novembre à Rabat, d’un protocole d’accord de coopération militaire et sécuritaire entre le Maroc et Israël. Un accord dénoncé par toutes les factions palestiniennes, de gauche et islamistes.

Mahmoud Abbas n’a pas programmé de visite au royaume. Cette mini-tournée au Maghreb permet au président algérien de s’affirmer comme le grand défenseur de la cause palestinienne dans le monde arabe et par la même occasion condamner le rapprochement entre le Maroc et Israël.