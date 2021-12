France - Maroc : La coopération entre les deux pays débattue avec le président de la Nouvelle Aquitaine

Le consul général du Maroc à Bordeaux, Ahmed Nouri Salimi, a tenu une réunion de travail avec Alain Rousset, président de la région Nouvelle Aquitaine, afin d’échanger sur l’état de la coopération économique entre le Maroc et la Nouvelle-Aquitaine ainsi que sur les perspectives de sa revitalisation.

Lors de ces échanges, tenus jeudi, les deux responsables ont souligné la nécessité de diagnostiquer «dans un court terme les raisons de la baisse significative des échanges économiques et commerciaux entre le Maroc et la Nouvelle-Aquitaine, nonobstant la présence de 47 entreprises aquinoises au Maroc», indique un communiqué du consulat du royaume à Bordeaux.

Alain Rousset a présidé le Conseil régional d’Aquitaine depuis 1998 jusqu’à 2016, avant d’être réélu au premier tour des élections régionales de juillet 2021 à la tête de la région Nouvelle-Aquitaine. Il dispose d’une parfaite connaissance du Maroc et a participé aux premiers débuts de l’accord de coopération décentralisée entre les régions de la Nouvelle-Aquitaine et de Souss-Massa-Derâa en 2002, rappelle-t-on de même source. Un accord dont les principaux axes sont la transition écologique des territoires, les énergies renouvelables et l’éclairage public solaire, l’innovation au cœur des politiques économiques régionales, la diversification de l’offre touristique ainsi que la coopération universitaire.

Les deux parties sont convenues d’explorer les moyens susceptibles de redynamiser la coopération décentralisée entre les deux régions, par le biais de la mise en œuvre des dispositions de l’Accord Cadre 2021-2023, signé en avril 2021 et de fédérer à l’occasion d’un évènement majeur les entrepreneurs d’origine marocaine actifs dans la Nouvelle-Aquitaine.

Le diplomate marocain et le responsable régional français ont également évoqué l’organisation d’un déplacement au Maroc au profit des opérateurs économiques et hommes d’affaires de la Nouvelle-Aquitaine, en vue de prospecter des pistes novatrices de partenariat économique, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, Nouri Salimi a tenu une réunion de travail, le même jour, avec Anne Bisagni-Faure, à la fois rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’Académie de Bordeaux et rectrice-coordinatrice de la zone de défense Sud-Ouest (académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers) pour discuter des moyens et voies susceptibles de redynamiser la coopération académique et culturelle entre le Maroc et la Nouvelle Aquitaine.