Agadir : La FMEJ se dote d'une nouvelle représentation régionale

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) vient de se doter d’une nouvelle représentation dans la région Souss-Massa.

Dans ce cadre, une assemblée générale constitutive de la section de la FMEJ dans la région Souss-Massa a été tenue, vendredi à Agadir, en présence du président de ladite Fédération, Noureddine Miftah, et d'une soixantaine d'éditeurs de journaux du centre et des régions, ainsi que des responsables des sections régionales de la Fédération.

A cette occasion, il a été procédé à l’élection d'Idriss Mbarek, directeur de publication du Journal Machahid, en tant que président de cette nouvelle représentation régionale de la FMEJ. Il s'agit de la septième du genre créée après celles de Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab, Guelmim-Oued Noun, de la région de l’Oriental , de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et de Marrakech-Safi.

Cette initiative entre dans le cadre des engagements arrêtés par la FMEJ, il y a un an, lors de l’Assemblée générale extraordinaire, relatifs au renforcement des médias de proximité régionale.

La création de représentations régionales de la FMEJ s’inscrit de même, dans un vaste processus de restructuration que la Fédération mène. Il illustre sa prise de conscience que l’avenir du journalisme au Maroc est intimement lié à l’intégration des médias régionaux dans le développement local.

Dans une déclaration à la MAP, Miftah a mis en avant les réalisations de la Fédération au service de la sensibilisation quant à l'importance de la presse régionale et le rapprochement entre l’acteur régional et l’entreprise médiatique régionale pour davantage de mobilisation, de qualification et d'implication en faveur de la réussite du nouveau modèle de développement.

La Fédération prévoit la constitution prochaine des sections Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet.