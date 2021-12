Covid-19 : Le Maroc interdit à nouveau les festivals et les manifestations culturelles et artistiques

Le gouvernement a annoncé, ce vendredi, sa décision d'interdire tous les festivals et manifestations culturelles et artistiques. Dans un communiqué, l’exécutif a expliqué cette interdiction, qui s’inscrit dans le cadre des exigences légales liées à la gestion de l'état d'urgence sanitaire, par la volonté de «renforcer les mesures préventives nécessaires pour limiter la propagation du nouveau coronavirus».

Dans son communiqué, le gouvernement a renouvelé son appel aux citoyens, hommes et femmes, à s'engager fortement dans la campagne nationale pour la vaccination, à poursuivre l'engagement responsable et à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver les acquis et de contribuer au retour progressif à une vie normale dans le pays.

Mercredi, le gouvernement a annoncé avoir décidé de limiter à 10 personnes au maximum la présence aux cérémonies des funérailles et des obsèques.