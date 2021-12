Plaidoyer pour les naufragés sans drapeau [Edito]

Vous commencez à peine à être familier avec le concept de réfugiés climatiques ? Et bien, il faudra compter avec le nouveau concept de naufragés sanitaires. Des naufragés victimes des mesures de suspension des vols par le Maroc pour circonscrire la propagation du Covid-19. Souvenez-vous, de mars à juillet 2020, plusieurs dizaines de milliers de Marocains ont vu leur passeport vert -pourtant accepté dans 64 pays à travers le monde- totalement impuissant pour leur assurer le retour au Maroc. Formulée ainsi, vous l'aurez compris, la situation confine à l'absurde. Nul doute que les discussions houleuses entre nos compatriotes naufragés et les consuls et ambassadeurs auraient pu figurer une scène du théâtre d’Eugène Ionesco.

Mais comme si ce premier acte n’avait pas servi de leçon, le Maroc a refermé brusquement ses frontières, ce lundi 29 novembre à 23h59, sans tenir compte des milliers de nouveaux naufragés du Covid-19. Des personnes malades, des chibanis, plusieurs familles bloquées à l'aéroport d'Istanbul, ainsi que des enfants parfois seuls dans un pays étranger...

Et quel est le comble de la torture pour ces Marocains bloqués à l’étranger ? Voir les avions de la compagnie nationale atterrir en France, au Canada, en Espagne, en Italie ou en Turquie pour rapatrier les personnes qui se sont retrouvées bloquées au Maroc, qui repartent à vide. Ils vivent ce que Robinson Crusoe a dû endurer en apercevant un paquebot, agitant ses bras, mais qui constate impuissant que l'espoir s'éloignait loin vers l'horizon.

Une citoyenneté en suspens

Cette suspension des vols qui suspend de fait, et leur droit au retour chez eux et leur citoyenneté, est d’autant plus insupportable qu’elle est sans horizon. Prévue pour 15 jours, elle peut être reconduite tant que la situation sanitaire mondiale demeure critique. Les autres pays ayant suspendu les vols internationaux ont toujours laissé la porte entrouverte pour leurs citoyens et les étrangers résidant. Il est incomprehensible que le champion africain de la vaccination anti-covid19, se déclare dans l'incapacite d'accueillir quelques milliers de ces concitoyens, les tester et les mettre en quarantaine dans des hotels à leurs frais ou gratuitement dans les hopitaux de campagne.

Laissés dans l’expectative et dans le flou, nos compatriotes sont déchirés par le manque de considération, l’absence d’écoute de nos gouvernants, l’abandon par la nation. Même s'il est difficile pour certains de l'admettre, chaque jour qui passe rogne un peu plus l’étoile verte dans le coeur rouge des Marocains bloqués à l’étranger. Devant ce spectacle désolant qui se répète à nouveau, même les Marocains au Maroc risquent d'avoir une image écornée de l'Etat protecteur, le fameux Léviathan de Thomas Hobbes.