Canada : Les écoles de l’Ontario se dotent d’un nouvel outil pour combattre l’islamophobie

La province de l’Ontario au Canada dispose depuis jeudi d’un nouvel outil mis à disposition des élèves, des enseignants et des parents pour combattre l’islamophobie dans les écoles. Constitué d'un site internet créé par l'Association musulmane du Canada (AMC) et abritant trois cours, quatre ateliers et six heures de vidéos, le programme vise à «combattre l’ignorance» et «les préjugés» islamophobes à l'école, rapporte Radio Canada.

Le portail nommé islamawareness.ca, qui a été examiné, revu et approuvé par des éducateurs, des universitaires et des représentants de conseils scolaires, sera déployé auprès des 72 conseils scolaires de la province. Il propose ses contenus en anglais, avec l’ajout dans les prochains mois de ressources en français,

«La plateforme joue un rôle essentiel pour combattre l'ignorance, l'incompréhension et les préjugés contre la communauté musulmane», a affirmé Samer Elniz, porte-parole de l'AMC. L’association avait bénéficié en juin d’une aide de 225 000 $ dans le cadre de la lutte contre l’islamophobie et les discriminations.

Cette plateforme intervient quatre mois après l’attentat ayant couté la vie à quatre membres d’une famille dans l’Ontario, le conducteur qui les a renversé était principalement motivé par sa haine anti-musulmane.

L’AMC se félicite de ce portail alors que «les conseils scolaires ont été confrontés à la montée de l'islamophobie et à l'impact qu'elle a eu sur les élèves musulmans». Pour l’association, 46% des Canadiens «ont une opinion défavorable des musulmans et de l’islam», ce qui explique la hausse du nombre d'attaques contre les musulmans cette année constatée par Statistique Canada et par le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce.