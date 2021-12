Maroc : Les vols spéciaux Air Arabia prolongés jusqu’au 13 décembre

La compagnie aérienne Air Arabia au Maroc a annoncé, ce vendredi, que les vols spéciaux à sens unique en provenance du Maroc vers l'étranger dureront jusqu’au 13 de ce mois. Cette prorogation permettra à un nombre plus large de résidents à l'étranger ou de voyageurs bloqués au Maroc de regagner leurs pays, après que le royaume a fermé ses frontières depuis lundi dernier, face à l’émergence de nouveaux variants de la Covid-19

Les opérations de retour sont également assurées par des vols opérés par Air France et la Royal Air Maroc, principalement à destination de l’Europe et du Canada.

UPDATE - REPATRIATION FLIGHTS



We inform our customers that repatriation flights from Morocco to Europe (one-way) have been extended until 13th December 2021.



