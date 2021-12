CPS : La Tunisie réagit au retrait de la candidature de la Libye au profit du Maroc

Six jours après le retrait de la candidature de la Libye au Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine pour le mandat 2022-2025 au profit du Maroc, la Tunisie a fini par réagir. Ce vendredi, dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangère a déploré «la polémique» soulevée par cette décision de Tripoli, expliquant que «la Tunisie et le Maroc se sont portés candidats à deux mandats différents».

L’adhésion au CPS «se divise en deux catégories qui ont chacune une durée de mandat différente : deux ans pour la première et trois ans pour la seconde», indique le département de Othmane El Jarandi. Une mise au point qui intervient en réponse «à des informations relayées par certains médias et sur les réseaux sociaux prétendant que l’appui d’un pays frère à la candidature d’un autre pays frère au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine est aux dépens de la candidature de la Tunisie».

«La Tunisie est candidate au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour un mandat de deux ans, et c’est, à ce jour, le seul pays du Maghreb candidat à cette catégorie. La candidature tunisienne n’a rien à voir avec celle d’un pays maghrébin frère qui porte sur le mandat de trois ans.»

Le ministère tunisien des Affaires étrangères «se dit étonné que l’on persiste à répandre de telles rumeurs malveillantes et perfides, appelant les médias et tous ceux qui s’intéressent aux questions diplomatiques à vérifier la véracité des informations et à les chercher à la source afin d’éviter toute confusion ou mauvaise interprétation pouvant nuire à la Tunisie et à ses relations extérieures».

Le tour de table du CPS est composé de 15 membres dont six ont un mandat de trois ans et neuf de deux ans. L’Afrique du nord y est représentée par deux sièges : L’Algérie (2019-2022) et l’Egypte (2020-2022) qui quitteront le Conseil en mars prochain. Ce qui laissera l'opportunité au Maroc et à la Tunisie de les remplacer, avec respectivement un mandat de trois ans et un mandat de deux ans.