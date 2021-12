Laâyoune : Plus de 180 candidats à l'immigration interceptés cette semaine

Les services de sécurité de Laâyoune ont fait avorter durant les quatre derniers jours plusieurs tentatives d’immigration clandestine et interpellé un total de 188 candidats au départ aux Iles Canaries, ont fait savoir les autorités locales.

Ainsi, 39 candidats à l’émigration irrégulière, dont 9 femmes, ont été interceptés lundi alors qu’ils guettaient le moment propice pour effectuer la dangereuse traversée vers les Canaries. Cette opération a permis la saisie de plusieurs chambres à air utilisées comme bouées de sauvetage.

Les autorités locales et les services de sécurité ont mis en échec, mardi au sud-est du port de Laâyoune, une autre tentative de départ en Espagne, permettant l’interception de 65 individus, dont 10 femmes et 3 enfants. Le lendemain, 52 migrants ont été interceptés à Laâyoune au moment où ils s’apprêtaient à prendre le large, et 32 autres vendredi lors d’une opération qui a permis la saisie de 17 chambre à air et de 7 bouées de sauvetage.

Des centaines de candidats à l’immigration irrégulière aux Iles Canaries, en majorité des citoyens subsahariens, ont été interpellés ces dernières semaines dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, grâce au renforcement du dispositif de contrôle par les différents services de sécurité et les autorités locales.