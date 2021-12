Andalousie : Collecte de fonds pour le rapatriement du corps d'un Marocain

À Jaén, au nord-est de l'Andalousie, une campagne de collecte de fonds a été organisée cette semaine pour rapatrier le corps d'un jeune Marocain. L'homme décédé dans une oliveraie a été poignardé au cœur par un collègue, selon le résultat de l'autopsie, rapporte Canalsur, citant des données intégrées à l'instruction judiciaire sur cette affaire, ainsi que les déclarations des témoins. Selon eux, le défunt aurait eu une altercation qui s'est terminée par une violente bagarre.

Youssef El Gartif avait 27 ans et est arrivé à Jaén alors qu'il était encore mineur. Il est venu à la recherche d'un avenir meilleur et a été accueilli par la Fondation Don Bosco Salesianos. La victime et l'auteur présumé ont travaillé ensemble à la récolte des olives. Les événements se sont produits peu avant deux heures de l'après-midi du mardi, lorsqu'un appel d'urgence a alerté sur une rixe entre deux personnes dans une ferme près de Torrequebradila, alors que l'une d'entre elles était grièvement blessée par un coup de couteau. Toutefois, malgré les efforts des secouristes, la victime est arrivée morte à l'hôpital de Jaén.

Pour le média espagnol, ni la partenaire ni le frère de Youssef ne peuvent se permettre les dépenses liées au rapatriement du corps au Maroc, son pays d'origine. C'est pourquoi la Fondation Don Bosco Salesianos lance une collecte pour tenter d'obtenir les 2 500 euros nécessaires pour couvrir les frais du salon funéraire et le transfert du corps.