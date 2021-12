L'association Chantiers jeunesse Maroc souffle ses 60 bougies

L'association Chantiers jeunesse Maroc (CJM), a fêté jeudi à Rabat l'héritage des pionniers du bénévolat dans le Royaume qui ont tracé durant six décennies les plus belles images de don de soi pour le bien commun. La création de l'association a été inspirée, en 1961, par le projet fondateur de la route Al-Wahda qui a mobilisé en 1957 quelques 12 000 jeunes qui ont réalisé de juillet à octobre une route de 80 km.

La cérémonie de célébration du 60e anniversaire de cette association non gouvernementale a rassemblé les figures emblématiques du bénévolat national et les jeunes représentants de ce mouvement, qui se sont remémorés les contributions de la génération des précurseurs à la construction du Maroc moderne.

Cette célébration, qui intervient à la veille de la Journée mondiale du bénévolat, prévue le 5 décembre, a souligné le rôle des initiatives associatives dans l’accompagnement des chantiers structurants durant les premières années de l’indépendance et l’élan mobilisateur déclenché par les bénévoles de CJM.

Présent à cette cérémonie, tenue dans les locaux des Archives du Maroc, le président-fondateur du CJM, Abdelkarim Bennani, a reçu un vibrant hommage des différents orateurs avec des témoignages louant son impact sur le déploiement et le développement du bénévolat au Maroc.

En prenant exemple sur les précurseurs, les organisations de bénévolat et les acteurs associatifs sont qualifiés et outillés pour constituer l’un des leviers de mise en œuvre du nouveau modèle de développement, à la faveur de leur connaissance de la réalité sociale, de la facilité de contact avec les populations et de leur présence sur le terrain.

Le président de la CJM, Lahbib Kabou, a relevé que l’hommage rendu à M. Bennani «constitue un message à la jeunesse marocaine et internationale pour la préservation de la paix et la diffusion de la culture du bénévolat et de la solidarité».