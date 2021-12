Maroc : Le personnel des centres de vaccination manifestent contre leurs conditions

Le personnel des centres de vaccination contre la Covid-19, ont organisé, jeudi à Rabat, une grève nationale en réponse à l'appel de la coordination syndicale qui a appelé à paralyser ces centres. Médecins et infirmiers ont ainsi tenu un sit-in devant le siège du ministère de la Santé et de la protection sociale, qui a été interdit par les pouvoirs publics.

Karim Belmokadem, secrétaire général du Syndicat national de la santé publique (FDT) a confié, dans des déclarations aux médias, qu’il s’agit d’une «paralysie dans les centres de vaccination». «Le système de santé est affecté par cette grève, et dans certains endroits, la vaccination est suspendue», a-t-il ajouté, décrivant «une protestation contre les conditions misérables». «Nous espérons que notre voix atteindra les décideurs pour qu'ils soient plus sérieux dans le traitement de la question et des revendications», fait-il savoir.

Le syndicaliste a critiqué, par ailleurs, la préparation par le ministère d’un projet de la fonction publique de la santé, en l'absence de syndicats. «Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe dans ce projet qui concerne 56 000 fonctionnaires», a-t-il noté en dénonçant un «mépris» à l’égard de cette catégorie.

Pour sa part, Mustafa Echennaoui, secrétaire général du Syndicat national de la santé (CDT) a dénoncé un «déni des revendications légitimes des travailleurs depuis des années, car tous les gouvernements se transmettent les dossiers sans aucun changement». «Il faut sauver le secteur de sa situation catastrophique, et rendre justice aux cadres de santé qui ont travaillé avec sérieux pendant la pandémie de Covid-19, alors qu'ils ont été confrontés à la négligence, à l'oubli et à l'incapacité à prendre soin d'eux», fustige pour sa part Mohamed El Ouardi, secrétaire national de la Fédération nationale de la Santé (UMT).