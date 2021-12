Afrique : Le Maroc préoccupé par l’utilisation des groupes terroristes des drones

Avec la participation du Maroc, la Coalition internationale contre Daech a lancé, hier, son Groupe de réflexion sur l’Afrique. A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita a mis en garde contre l’expansion de l’organisation terroriste sur le continent. «La défaite de Daech en Syrie et en Irak a entraîné un changement au niveau de sa stratégie, basée sur la consolidation de branches régionales et marquée par un flux de combattants terroristes étrangers délocalisés», a-t-il expliqué.

Le chef de diplomatie, dans une allocution par visioconférence, a relevé que les entités terroristes actives en Afrique recourent de plus en plus à «l’utilisation des drones à des fins de reconnaissance et d’offensive, ainsi que des technologies émergentes pour mener leurs opérations et assurer leur financement par le biais de crypto-monnaies». Et de préciser que «l’Afrique de l’Ouest et le Sahel sont les régions les plus impactées en Afrique, avec un total de 7 108 attaques terroristes enregistrées en 2020, avec plus de 1,4 million de déplacés en raison des affrontements en cours».

Bourita a souligné que «les développements en Afrique centrale et en Afrique de l’Est sont également préoccupants car les groupes terroristes tentent de défier les États et de mettre en danger leur unité territoriale et leur stabilité». Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que «l’impact économique du terrorisme sur le continent au cours de la dernière décennie a atteint 171 milliards de dollars US, ce qui a eu des répercussions directes sur la stabilité politique et sociale des pays africains».