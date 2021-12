Maroc : La Turquie s’ajoute aux destinations concernées par les vols spéciaux de la RAM

La Royal air Maroc (RAM) a annoncé, ce jeudi, le lancement de vols spéciaux au départ du Maroc vers la Turquie, qui s’ajoute aux destinations de ces opérations initiées pour les voyageurs en retour vers le Canada, la Belgique, l’Italie et l’Espagne.

Suite à la suspension temporaire des vols normaux depuis et vers le Maroc, en raison de l’émergence du nouveau variant Omicron de la Covid-19, la RAM a ainsi mis en place des vols spéciaux additionnels, qui permettront notamment le rapatriement des résidents à l’étranger bloquée dans le royaume. Les nouveaux vols sont programmés à destination d’Istanbul, de Montréal, de Milan, de Barcelone et de Paris, au départ d’Oujda, de Marrakech et de Casablanca, indique le communiqué de la compagnie nationale. La destination de Bruxelles est reliée par des départs depuis Casablanca, Tanger et Nador, jusqu’au mardi 7 décembre 2021.

Le transporteur aérien a rappelé à ses passagers à destination de ces pays de consulter les dernières actualités et de vérifier les restrictions sanitaires avant leur départ, sur la page dédiée. Par ailleurs, les billets peuvent être achetés sur le site de la RAM, via l’application mobile ou auprès des agences de voyage.