Coupe arabe des nations : El Amloud et El Barakaoui forfaits pour les poules

Le médecin de la sélection nationale de football, Abderrazak Hifti, a confirmé ce jeudi que les deux joueurs marocains Ayoub El Amloud et Karim El Barkaoui, blessés, seront temporairement absents des matches de la phase de poules de la Coupe arabe des nations, qui se déroule actuellement au Qatar.

El Amloud souffre d’une blessure à la cheville qu'il a subie la veille du match contre la Palestine. Cette blessure pourrait l'exclure des matches de la phase de groupes, nécessitant une période de repos d'au moins dix jours jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement, a précisé Hifti.

«Ce qui peut être confirmé maintenant est l'absence d’El Amloud du premier tour, en attendant les résultats des tests médicaux qui détermineront la possibilité de jouer lors du deuxième tour. Le joueur est actuellement soumis à un programme spécial de traitement et de kinésithérapie» , a-t-il ajouté.

Concernant El Barkaoui, il a expliqué que ce joueur qui a été victime d’une commotion cérébrale dans la première période contre la Palestine a été soumis aux premiers soins en dehors du terrain, notant qu'il existe un protocole spécial qui repose sur le fait de poser quelques questions au joueur blessé afin de décider de sa capacité à terminer le match. C’était le cas pour Karim, mais le staff médical a décidé en concertation avec le staff technique de le remplacer.

Hefti a expliqué que les tests, les analyses et l’IRM subis par El Barkaoui étaient tous bons. Une équipe spécialisée de la Fédération internationale de football se chargera maintenant du cas de l’attaquant marocain afin qu’il puisse revenir à la compétition après six jours au plus.

Malgré la chaleur et le changement d’horaire de la prochaine rencontre, qui se tiendra à 13h00, les joueurs seront fins prêts, sachant qu’ils ont déjà effectué des entraînements intensifs en prévision de tout changement dans la technique et les données tactiques sur lesquelles le staff technique a travaillé en amont, a-t-il conclu.