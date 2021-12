ElGrandeToto, l'artiste le plus écouté sur Spotify au Maroc et dans le monde arabe

La plateforme de streaming Spotify a annoncé que le rappeur marocain ElGrandeToto a été l'artiste le plus écouté au Maroc, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2021, avec plus de 50 millions de streams pour son premier album «Caméléon» sorti en mars dernier.

Second au podium des artistes les plus écoutés, on retrouve le rappeur marocain «Inkonnu», premier rappeur arabe à figurer au classement mondial de Spotify. Tagne pour sa part s'est accaparé la troisième place sur le podium des artistes les plus écoutés au Maroc. Le groupe de K-pop BTS se retrouve à la 6e place et se retrouve premier artiste international au Maroc, suivi de près par Drake qui termine 7e.

Pour les titres les plus écoutés, ElGrandeToto détient aussi la première place au Maroc avec «Mghayer», suivi par CKay et son titre «love nwantiti (feat. ElGrandeToto) - North African Remix» et par Tagne qui ferme la marche des top 3 avec «Nadi Canadi». Au total, ElGrandeToto est présent 6 fois dans le top 10 des chansons les plus écoutés, suivi par Inkonnu présent 3 fois.

Sans surprise, ElGrandeToto détient l'album le plus écouté au Maroc, suivi par Inkonnu et Stormy, alors que le premier album d'un artiste international arrive en 9e place avec l'album posthume «Shoot For The Stars Aim For The Moon» du rappeur américain Pop Smoke tué par balles en 2020.

Le communiqué souligne également l'excellente performance de la playlist ABAT∑RA composée de titres de rap «made in Morocco» et qui a connu des millions de streams depuis septembre, devenant rapidement la deuxième playlist Spotify la plus populaire au Maroc, derrière la playlist Today's Top Maghreb Hits.

À partir de ce jeudi 2 décembre, les utilisateurs éligibles pourront également accéder à l’expérience personnalisée Wrapped, précise le communiqué, et ce, exclusivement à travers l'application mobile Spotify.