Maroc : 2e édition de la campagne de sensibilisation à la formation des professionnels de la route

L’Association nationale des établissements de formation à la conduite professionnelle (ANEFCP) a annoncé le lancement de la deuxième édition de sa campagne de sensibilisation à la formation des professionnels des transports routiers le 29 novembre. Pour l’évènement placé sous l’égide du ministère du Transport, de la logistique et de l’eau, une caravane nationale sera organisée pour aller à l’encontre des conducteurs professionnels dans leur lieu de travail et de vie, peut-on lire dans un communiqué parvenu à Yabiladi ce jeudi.

La campagne vise à rappeler aux conducteurs de véhicules de transport l’obligation de détenir leurs cartes professionnelles à jour pour être reconnu légalement comme «conducteur professionnel», ainsi qu’attirer l’attention des conducteurs professionnels éligibles sur l’opportunité de s’inscrire avant la fin de l’année courante afin de bénéficier de la gratuité de la formation accordée par l’État.

Le communiqué ajoute que plusieurs partenaires du secteur public et privé se sont ajoutés à l’initiative, tels que la NARSA, la Fédération transport et logistique, les Autoroutes du Maroc, L’Agence spéciale Tanger Med, L’ONUDI, Marsa Maroc, la Compagnie d’assurances des transports, Renault Trucks, TÜV Rheinland, GENADEC et Chaabi Cash.